Son Dakika Haberleri: Muğla'da kaçak yapıldığı belirlenen istinat duvarı iş makinesiyle yıkıldı
Son Dakika Güncel Muğla'da kaçak yapıldığı belirlenen istinat duvarı iş makinesiyle yıkıldı - Son Dakika

Muğla'da kaçak yapıldığı belirlenen istinat duvarı iş makinesiyle yıkıldı

6 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kaçak olduğu belirlenen istinat duvarı ekiplerce yıkıldı.

Muğla'da kaçak yapıldığı belirlenen istinat duvarı iş makinesiyle yıkıldı, System.String[]

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kaçak olduğu belirlenen istinat duvarı ekiplerce yıkıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Fethiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen Gökçeovacık Mahallesi'ndeki istinat duvarının bulunduğu araziye geldi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de yıkım sırasında bir olumsuzluk yaşanmaması için gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Yıkım ekiplerine tepki gösteren bazı mahalle sakinleri, arazi sahibi ve eşi uzun süre ekiplerin alana girişini engelledi.

Yıkımı planlanan yapıların sahipleri, Muğla İdare Mahkemesine yürütmeyi durdurma kararı için başvuru yaptıkları gerekçesiyle ekipleri uzun süre bekletti.

Beklenen mahkeme kararının gelmemesi üzerine iş makinesiyle istinat duvarının yıkımı gerçekleştirildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, Göcek Mahallesi Taşbaşı mevkisinde bulunan ve kaçak olduğu tespit edilen yapıların da yıkılacağını belirtti.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Fethiye Belediyesi, Fethiye, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meclis'te "Tank Palet Fabrikası" tartışması! "General eskisi" ifadeleri gerginlik çıkardı
Mansur Yavaş'tan Ankaralılara kuvvetli fırtına uyarısı Eski CHP Gençlik Kolları Başkanı aracının yanında ölü bulundu Son dakika: Meteoroloji ve AKOM'un ardından İstanbul Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 23:28:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla'da kaçak yapıldığı belirlenen istinat duvarı iş makinesiyle yıkıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]