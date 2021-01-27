Muğla'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 3 bin dolu makaron ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince ilçe genelinde bandrolsüz tütün satışı yapan iş yerlerine yönelik çalışma başlatıldı.
Bir iş yerinde arama yapan polis ekibi, 3 bin dolu makaron ele geçirdi.
İş yeri sahibi T.A hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
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Kaynak: AA
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