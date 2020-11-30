Muğla'da kaçakçılık ve tefecilik operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika

Muğla'da düzenlenen kaçakçılık ve tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile grup amirlikleri ekipleri, gümrük kaçağı ürünler sattıkları belirlenen şüphelilerle tefecilere yönelik çalışma başlattı.

Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda gümrük kaçağı sigara, makaron, kıyılmış tütün, sigara sarma kağıdı, elektronik sigara, çay, şarj aleti, telefon aksesuarları, elektronik eşya, 2 dedektör, 43 sahte reçete, 41 noter kağıdı, 503 sentetik ecza, sahte para, borç senetleri, sahte çek, sahte kimlik, 33 müşteriye ait nüfus cüzdanı, 3 ruhsatsız tabanca, 388 mermi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 2'si sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.