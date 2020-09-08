Muğla'da kadın esnafın darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Muğla'nın Milas ilçesinde bir kadın işletmecinin yumruklu saldırıya uğraması, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Güneş Mahallesi'nde K.Z. ile market işletmecisi Elif Gültekin arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.Z, kadını darbetti.

Yaralanan Gültekin, Milas 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kadının darbedilmesi, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde yarı çıplak vaziyette markete giren kişinin, Gültekin'i yumruk darbeleriyle yere düşürmesi ve düştükten sonra da vurmaya devam etmesi yer alıyor.

Bu sırada markette bulunan başka bir kadının ise yardım çağırmak için panikle dışarı çıktığı da görüntülere yansıyor.