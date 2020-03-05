Muğla'da, kadınlar bisiklet yollarındaki kazalara dikkati çekti - Son Dakika
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Muğla'da, kadınlar bisiklet yollarındaki kazalara dikkati çekti

7 saat önce

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Mor Pedal Bisiklet Derneği üyelerince bisiklet yollarında meydana gelen kazalara dikkati çekmek için "Düdüklü İsyanla Pedallıyoruz" etkinliği yapıldı.

Muğla'da, kadınlar bisiklet yollarındaki kazalara dikkati çekti, System.String[]

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Mor Pedal Bisiklet Derneği üyelerince bisiklet yollarında meydana gelen kazalara dikkati çekmek için "Düdüklü İsyanla Pedallıyoruz" etkinliği yapıldı.

Mor Pedal Bisiklet Derneği üyeleri ve bir grup bisikletsever, Karamehmet Mahallesi'nde bisiklet yolunda bisikletiyle seyir halindeyken bir aracın çarpması sonucu yaralanan dernek başkanı Yasemin Duygulu'ya destek vermek için Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Yaklaşık 60 bisikletsever, bisiklet yollarını kullanarak ve düdük çalarak Recai Güreli Caddesi'nden Aylin Karaca Kavşağı'na kadar pedal çevirdi.

Mor Pedal Bisiklet Derneği Başkanı Yasemin Duygulu, gazetecilere, 34 yıldır araç kullandığını, son dört yıldır Muğla'da ağırlıklı olarak ulaşımda bisiklet kullandığını söyledi.

Ulaşım aracının artık bisiklet olduğunu belirten Duygulu, "Bu süre içerisinde başıma üç kaza geldi. Üçünde de ben bisikletteydim. Üstelik bisiklet yolundaydım. Sağa dönüşlerde bakmayan, yola çıkarken önündeki mavi yola dikkat etmeyen araç sürücüleri vurdu. İlk iki kazada sol kolum kırıldı." dedi.

Duygulu, her çarşamba dikkatleri tekrar mavi yollara çekmek için farkındalık turu yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Cumhuriyet Meydanı, Menteşe, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:20 Kaynak: AA
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