Polis bu kapsamda bazı alışveriş merkezleri, pazar yeri ve Cevat Şakir Caddesi'ndeki işletmelerde kadınlara uygulama hakkında bilgilendirme yaparak, uygulamanın telefonlarına yüklenmesi konusunda yardımcı oldu.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ve Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, KADES tanıtımının yapılabilmesi ve toplumsal bilincin arttırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Bodrum, Muğla, KADES, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'da kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi - Son Dakika

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