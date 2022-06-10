Muğla'da kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi - Son Dakika
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Muğla'da kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi

10.06.2022 16:13
Muğla'da kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi

Muğla'nın Bodrum ile Fethiye ilçesinde polis ekiplerince, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında kadınlara bilgi verildi.

Muğla'nın Bodrum ile Fethiye ilçesinde polis ekiplerince, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında kadınlara bilgi verildi.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ve Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, KADES tanıtımının yapılabilmesi ve toplumsal bilincin arttırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Polis bu kapsamda bazı alışveriş merkezleri, pazar yeri ve Cevat Şakir Caddesi'ndeki işletmelerde kadınlara uygulama hakkında bilgilendirme yaparak, uygulamanın telefonlarına yüklenmesi konusunda yardımcı oldu.

Fethiye ilçesinde de polis ekiplerince, KADES hakkında kadınlara bilgi verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Beşkaza Meydanı'nda, "Tek tuşla şiddetin karşısında kadınların yanında" sloganıyla stant açıldı.

KADES hakkında vatandaşları bilgilendiren ekipler, uygulamayı anlatıp bilgilendirici broşür dağıttı. Etkinlikte, bazı kadınların uygulamayı indirmesine yardımcı olundu.

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Kaynak: AA

Bodrum, Muğla, KADES, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi - Son Dakika

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