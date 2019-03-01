Muğla'da "Kadınlar Şehri Soruyor" Çalıştayı Yapıldı

AK Parti Muğla Kadın Kolları tarafından düzenlenen "Kadınlar Şehri Soruyor" Çalıştayında şehrin sorunları ve şehre ilişkin talepleri hususunda kadınlara söz hakkı tanındı.

AK Parti Muğla Kadın Kolları tarafından düzenlenen "Kadınlar Şehri Soruyor" Çalıştayında şehrin sorunları ve şehre ilişkin talepleri hususunda kadınlara söz hakkı tanındı.





Mustafa Pabuççuoğlu Salonu'nda Moderatörlüğünü AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan'ın yaptığı çalıştayda kadınlar, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Nil Hıdır ve Menteşe Belediye Başkan adayı Gültekin Akça'ya Muğla ile ilgili sorular sordu.





Kadınların gündeminde, kadın istihdamı, Muğla'daki yapıların, tarihsel dokuların korunarak restore edilmesi, Muğla'nın yurt sorunları, üst geçitlere asansör veya yürüyen merdiven konulması, yaşlıların birlikte olacağı mekanlara olan ihtiyaç ve kadın sığınma evleri ile Muğla'da olmayan engelli tuvaletleri yer aldı.





Milletvekili Gökcan, açılışta, toplumun büyük bir bölümünü kadınların oluşturduğunu söyledi.





Muğla'nın kadın yöneticilerin yoğunlukta olduğu bir kent olduğunu belirten Gökcan, "Muğla Valimiz, Milli Eğitim Müdürümüz, Rektör Yardımcımız kadın. Bizler yerel yönetimlerde de kadın yönetiminin artmasını istiyoruz. Bu kapsamda önümüzdeki süreçte her ilçemizde seçilebilecek sırada belediye meclis üyesi adaylarımızı kadınlardan seçtik." dedi.



AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Nil Hıdır, ise kadın istihdamının büyük önem taşıdığını, gerek tarım gerekse diğer sektörlerde kadın elinin değmesinin önemli olduğunu ifade etti.





Seçilmeleri halinde kadın istihdamına yer açmak için yeni alanlar oluşturacaklarına değinen Hıdır, "Tarımda Marka Şehir: Muğla' projemiz de yine bu kapsamda oldukça geniş ölçüde düşünülmüş ve bölgemize değer katacak bir proje. Orman plantasyonunda ki 323 çeşit bitkinin işlenmesi için merkezler oluşturulacak. Narenciye ve yöresel ürünlerimizin satılacağı mekanlar hayata geçirilecek. Buralarda tabi ki kadın istihdamına da destek verilecektir."diye konuştu.



Kadınların şehrin sorunlarına bu kadar ilgili olmasını memnuniyetle karşıladığını anlatan Hıdır, şöyle konuştu:



"AK Belediyecilikte gönül belediyeciliğinde engelliye de yaşlıya da hem kapılar hem gönüller açıktır. AK belediyelerin olduğu 74 ilimizde üst geçitler, yürüyen merdivenler, engelli asansörü de var. İnşallah Muğla'da AK belediyecilikle tanışırsa bu uygulama burada da yapılacaktır. Zaten olması gerekendir. Yine engelli tuvaleti meselesi aslında çözümü oldukça kolaydır. Bizler göreve gelmemiz halinde pazar yerlerimizde, meydanlarda toplu iyileştirmeye gideceğiz. Pazar yerlerinde temiz tuvaletler, emzirme odaları, engelli tuvaletleri, engelli rampaları, otoparklar yapacağımızı seçim bildirgemizde de ifade ettik.Yakında açıklayacağımız projelerimizde de yer aldığına da hepiniz şahitlik edeceksiniz."





Muğla'ya gelen öğrencilerin şehrin emaneti olduğuna vurgu yapan Hıdır, yerel yönetimlerin bu konuda ellerinden gelen çabayı göstermeleri gerektiğini, TOKİ ile gerekli görüşmeleri yapacaklarını dile getirdi.

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