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Muğla'da kadınların ürettiği süs bitkileri 25 şehre gönderiliyor - Son Dakika

Muğla'da kadınların ürettiği süs bitkileri 25 şehre gönderiliyor

12.02.2022 19:48
Muğla'da kadınların ürettiği süs bitkileri 25 şehre gönderiliyor

Muğla Büyükşehir Belediyesinin alım garantisi verdiği ve tamamını kadınların oluşturduğu Beyobası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından üretilen süs bitkileri 25 şehre pazarlanıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesinin alım garantisi verdiği ve tamamını kadınların oluşturduğu Beyobası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından üretilen süs bitkileri 25 şehre pazarlanıyor.

Beyobası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından 2015 yılında alım garantili süs bitkisi üretimine başlandı. 3 sera ile başlanan projede sera sayısı 27'ye ulaşırken üretici kadın sayısı 60'a yükseldi. 27 serada bugüne kadar 25 milyon süs bitkisi üretimi gerçekleştirildi.

Kadın üreticilerin desteklenmesi için kurulan kooperatif aracılığıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Isparta, Burdur, Denizli başta olmak üzere 25 il ve ilçeye satışlar devam ediyor.

Muğla'da üretilen süs bitkilerine en büyük talep turizm merkezlerinden geliyor. Turizm merkezlerinde bulunan otel ve restoranlar başta olmak üzere birçok işletme, süs bitkilerini Muğla'dan alıyor.

Süs bitkileri sadece turizm merkezlerinin değil illerin ve ilçelerin meydanlarını, parklarını ve bahçelerini de süslüyor. Yapılan bu girişimler sonucunda kooperatif üyesi kadınların gelirlerinde artış yaşanırken, üretimin artması dolayısıyla da üreticilerin yüzü gülüyor.

Kooperatifte ziraat mühendisi olarak görev yapan Taliye Sert, kadınlarla yaz ve kış dönemi üretim yaptıklarını söyledi.

Üretici Duray Karagünnü ise 3 kişiyle başladıkları projede şu anda 25 kişiye ulaştıklarını belirterek, daha önce narenciye bahçelerinde yevmiye usulü çalıştığını ifade etti.

Elde ettikleri gelir ile evini yenilediğini ve araba aldığını anlatan Karagünnü, "Cebimiz para görmeye başladı. Ne kadar zorlansak da kadın üreticiler olarak üretmeye devam ediyoruz. Projede bizlere destek veren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'e teşekkür ediyorum." dedi.

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Kooperatif, Beyobası, Turizm, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da kadınların ürettiği süs bitkileri 25 şehre gönderiliyor - Son Dakika


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