Son Dakika Haberleri: Muğla'da kafası demir korkuluklara sıkışan yavru köpek kurtarıldı
Son Dakika Güncel Muğla'da kafası demir korkuluklara sıkışan yavru köpek kurtarıldı - Son Dakika

Muğla'da kafası demir korkuluklara sıkışan yavru köpek kurtarıldı

6 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kafası demir korkuluklara sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Muğla'da kafası demir korkuluklara sıkışan yavru köpek kurtarıldı, System.String[]

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kafası demir korkuluklara sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Kesikkapı Mahallesi 501. Sokak'ta, DSİ kanalının demir korkuluklarına yavru köpeğin kafasının sıkıştığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, demir korkuluğu keserek yavru köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.

Kurtarma anı ekiplerce cep telefonuyla görüntülendi.

Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Fethiye, İtfaiye, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 06:06 Kaynak: AA
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