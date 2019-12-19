Muğla'da kamyon çarpması sonucu bacağı kesilen 9 yaşındaki çocuğun ailesi dava açacak - Son Dakika
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Muğla'da kamyon çarpması sonucu bacağı kesilen 9 yaşındaki çocuğun ailesi dava açacak

6 saat önce

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, hafriyat kamyonunun çarpması sonucu ağır yaralanan ve bir bacağından olan 9 yaşındaki Aylin Dağdeviren'in babası Ahmet Dağdeviren, sorumlular hakkında dava açacağını söyledi.

Muğla'da kamyon çarpması sonucu bacağı kesilen 9 yaşındaki çocuğun ailesi dava açacak, System.String[]

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, hafriyat kamyonunun çarpması sonucu ağır yaralanan ve bir bacağından olan 9 yaşındaki Aylin Dağdeviren'in babası Ahmet Dağdeviren, sorumlular hakkında dava açacağını söyledi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağ bacağı kesilen küçük kızın tedavisi cerrahi bölümünde devam ediyor.

Baba Ahmet (43) ve anne Handan Dağdeviren (35) kızlarının başından ayrılmıyor.

AA muhabirine konuşan baba Dağdeviren, kızının sağ ayağının kesildiğini, doktorların sol ayağını kurtarmak için uğraştıklarını söyledi.

Kızının sol ayağının enfeksiyon kaptığını ve kırıklar bulunduğunu belirten Dağdeviren, "Dün ameliyattan çıktı. Şu an için bir şey söylemek için çok erken. Hocalarımız, tedavisi 3-4 ay hatta 5 ay sürebilir diyor." dedi.

Dağdeviren, Vali Esengül Civelek, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız ve İl Sağlık Müdürü İskender Gencer'in kendilerini hastanede ziyaret ettiğini ve her türlü desteği verdiklerini anlattı.

Maddi değil, manevi desteğe ihtiyaçları olduğunu dile getiren baba, herkesten dua beklediklerini kaydetti.

Dağdeviren, kızının yaşadığı kazanın başkalarının da başına gelebileceğine dikkati çekerek, "Bugün benim çocuğuma oldu. Öbür kızlarımın da başına gelebilir. Arkadaşımın çocuğuna da olabilir. Sizlerin başına da gelebilir." diye konuştu.

Muğla Büyükşehir ya da Menteşe Belediyesinden hiçbir yetkilinin ziyaretlerine gelmediğini ifade eden Dağdeviren, şunları söyledi:

"Ne arayan var, ne soran. Hafriyat kamyonunun orada ne işi vardı? İhmal çok. Tedbir alınsa böyle olmazdı. Polis, zabıta, jandarma kim bakıyorsa artık o yollara tedbir alınsa bu olay olmazdı. O istikamette ne tabela, ne ışık var. Ne de tedbir var. Varsayalım ki oradan geçerken o kamyonun freni patlayabilirdi. Hepimizin başına gelebilir. Ama kamyona neden o yoldan güzergah verdiler? Halk pazarının kurulduğu yoğun günde neden oradan güzergah verildi? Aşağı yoldan verilebilirdi."

Kazadan yaklaşık 1 ay önce kamyon şoförünün kızının da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiğini dile getiren Dağdeviren, şöyle devam etti:

"O şoförü nasıl direksiyona geçirdiler? Şirket ya da belediye olabilir yetkililer neden araştırmadı? Psikolojik olarak ailecek çökmüş durumdayız. Benim çocuğum yaralı. Allah kimsenin başına vermesin. Bir de onun (kamyon şoförü) çocuğu vefat etmiş. Onun psikolojisi daha kötüdür şuan. Onun da Allah yardımcısı olsun."

Sorumluların cezasını çekmesini istediğini belirten Dağdeviren, "Belediyeyse belediye, şirketse şirket, şahıssa şahıs. Adli süreç başlamadı ama başlayacak. Yetkililere dava açacağız. Benim başıma geldi başkalarının başına gelmesin." dedi.

- Olay

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 8 Aralık'ta A.K'nin kullandığı 34 TL 5436 plakalı hafriyat kamyonu, Abdi İpekçi Caddesi'nden Leylak Sokak'a dönerken annesi Handan, babası Ahmet Dağdeviren ve iki kardeşi ile yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki Aylin Dağdeviren'e çarpmış, kazada ağır yaralanan kız çocuğu, MSKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmış ve sağ bacağı kesilmişti.

Kaza sonrası kaçan sürücü A.K, ilçe karakoluna teslim olmuş ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Menteşe, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 06:12 Kaynak: AA
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