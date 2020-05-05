Muğla'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü - Son Dakika

Kazada Sert ile otomobildeki Canser Zeytinci (62) ağır yaralandı. Fethiye'deki hastanelere kaldırılan yaralılar müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Aşkım Burçe Tunay oldu