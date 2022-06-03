Muğla'da kamyona çarpan minibüsün sürücüsü ağır yaralandı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde kamyona çarpan minibüsün sürücüsü ağır yaralandı.
Ortaca- Fethiye kara yolu Atatürk Mahallesi'nde, Mehmet Metin Seçkin yönetimindeki 07 ARV 281 plakalı minibüs, H.E. idaresindeki 45 ABA 501 plakalı kamyona arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Minibüste sıkışan Seçkin, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Yaralı, ambulansla Ortaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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