Muğla'da kamyona çarpan minibüsün sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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Muğla'da kamyona çarpan minibüsün sürücüsü ağır yaralandı

03.06.2022 13:53
Muğla'da kamyona çarpan minibüsün sürücüsü ağır yaralandı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde kamyona çarpan minibüsün sürücüsü ağır yaralandı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde kamyona çarpan minibüsün sürücüsü ağır yaralandı.

Ortaca- Fethiye kara yolu Atatürk Mahallesi'nde, Mehmet Metin Seçkin yönetimindeki 07 ARV 281 plakalı minibüs, H.E. idaresindeki 45 ABA 501 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Minibüste sıkışan Seçkin, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Yaralı, ambulansla Ortaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Fethiye, Ortaca, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da kamyona çarpan minibüsün sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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