Son Dakika Haberleri: Muğla'da Kamyonet ile Minibüs Çarpıştı: 3 Yaralı

Muğla'da Kamyonet ile Minibüs Çarpıştı: 3 Yaralı

45 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu, 3 kişi yaralandı.

Muğla'da Kamyonet ile Minibüs Çarpıştı: 3 Yaralı, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu, 3 kişi yaralandı.

Çetin Göktepe'nin kullandığı 48 AAL 61 plakalı kamyonet, Milas-Bodrum kara yolu Güvercinlik istikametinde kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek, Sebahattin Karamaya yönetimindeki 48 UZ 061 plakalı minibüs ile çarpıştıktan sonra devrildi.

Sürücülerin yara almadan kurtulduğu kazada, minibüsteki Ayşen Akan, Ercan Akan ve İbrahim Filiz yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:34 Kaynak: AA

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