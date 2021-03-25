Muğla'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Hıra ile Levent (30) ve Olcan Güler (26), Hünkar (71) ve Türkan Koyuncu (55) yaralandı.

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