Son Dakika › Güncel › Muğla'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
Muğla'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 yaralı
7 saat önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Gökhan Yılmaz idaresindeki 55 ACA 753 plakalı kamyonet, Yalıkavak kara yolu Değirmenler mevkisinde, karşı yönden gelen Emrah Şengül yönetimindeki 48 ABZ 451 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Şengül ile araçtaki İlayda Nergiz ve kamyonetteki Tuğra Ceylan yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ambulanslarıyla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 08:44 Kaynak: AA
Son Dakika Rekabet Kurulu Tofaş, Ford ve Doğuş Otomotiv hakkında soruşturma açtı Son Dakika: 90 bin kişinin tahliye olacağı infaz düzenlemesi Meclis'ten geçerek yasalaştı 17 yaşındaki genç, annesiyle kavga eden babasını silahla vurarak öldürdü Macron'dan aylar sonra gelen itiraf: Koronavirüs salgınına iyi hazırlanmadık