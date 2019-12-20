Muğla'da kamyonla otomobilin çarpıştığı anlar güvenlik kamerasında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'da kamyonla otomobilin çarpıştığı anlar güvenlik kamerasında - Son Dakika

Muğla'da kamyonla otomobilin çarpıştığı anlar güvenlik kamerasında

6 saat önce

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, kamyonla otomobilin çarpışması sonucu iki kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı trafik kazasına ilişkin, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Muğla'da kamyonla otomobilin çarpıştığı anlar güvenlik kamerasında, System.String[]

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, kamyonla otomobilin çarpışması sonucu iki kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı trafik kazasına ilişkin, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Muğla- Ula kara yolundaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Seferiye Menteş yönetimindeki kamyonun, Gülağzı mevkisinden kavşağa giren Savaş Çulha'nın kullandığı otomobile çarpması ve metrelerce sürüklemesi yer alıyor.

Görüntülerde, çarpışmanın ardından bölgede oluşan toz bulutu da dikkati çekiyor.

Muğla'da, sabah saatlerinde, Seferiye Menteş'in kullandığı kamyon, Muğla-Ula kara yolu Gülağzı mevkisinde Savaş Çulha'nın idaresindeki otomobil ile çarpışmış, kazada sürücü Çulha ve otomobildeki Fatma Çulha hayatını kaybetmiş, kamyon sürücüsü ise tedavi altına alınmıştı.

Menteşe, Muğla, Ula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu Oya Aslan yakalandı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Doğa Koleji krizine neden müdahale etmediklerini açıkladı Açıköğretim sınav sonuçları rekor sürede açıklandı Meteoroloji, 5 kente yağmur ve fırtına uyarısı yaptı

Son Dakika Haberleri
00:24 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi - Son Dakika
00:22 Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
00:17 İYİ Parti'li Dervişoğlu: "Her çocuk 5 bin 500 dolar borçla doğmaktadır" - Son Dakika
00:12 Doğu Türkistan için "Sessiz Çığlık" eylemi - Son Dakika
00:12 Doğu Türkistan için "Sessiz Çığlık" yürüyüşü yapıldı - Son Dakika
23:54 Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu Oya Aslan yakalandı - Son Dakika
23:42 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Doğa Koleji krizine neden müdahale etmediklerini açıkladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 00:26:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Muğla'da kamyonla otomobilin çarpıştığı anlar güvenlik kamerasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]