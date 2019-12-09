Muğla'da kamyonun çarptığı çocuğun ağır yaralanması

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki çocuğa çarparak ağır yaralanmasına sebep olan kamyon sürücüsü, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kazanın ardından kaçan ve bir süre sonra polise teslim olan A.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyat edilen ve sağ bacağı kesilen küçük kızın, sevk edildiği Marmaris Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinden alınarak diğer ayağının tedavisi için tekrar MSKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesine getirildiği belirtildi.

- Olay

Menteşe ilçesinde A.K'nin kullandığı 34 TL 5436 plakalı hafriyat yüklü kamyon, dün Abdi İpekçi Caddesi'nden Leylak Sokağı'na dönerken annesi Handan, babası Ahmet Dağdeviren ve iki kardeşi ile yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki Aylin Dağdeviren'e çarpmış, kazada ağır yaralanan kız çocuğu, MSKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Kaza sonrası kaçan sürücü A.K, polis merkezine gelerek teslim olmuştu.