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Muğla'da kamyonun çarptığı çocuk ağır yaralandı

6 saat önce

Muğla'nın Menteşe ilçesinde annesi ile birlikte karşıdan karşıya geçerken kamyon çarptığı çocuk ağır yaralandı.

Muğla'da kamyonun çarptığı çocuk ağır yaralandı, System.String[]

Muğla'nın Menteşe ilçesinde annesi ile birlikte karşıdan karşıya geçerken kamyon çarptığı çocuk ağır yaralandı.


Olay, Menteşe ilçesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 34 TL 5436 plakalı kamyon, yoldan annesi ile karşıya geçmeye çalışan 10 yaşındaki çocuğa çarptı. Kamyon şoförünün ise aracı bırakıp olay yerinden uzaklaştığı, ardından karakola giderek teslim olduğu iddia edildi. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, olay yerinde kalan ayakkabısı ise çevredeki vatandaşları üzüntüye boğdu.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Menteşe, Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 05:12 Kaynak: İHA
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