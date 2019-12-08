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Muğla'da kamyonun çarptığı çocuk ağır yaralandı

6 saat önce

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonun çarptığı çocuk ağır yaralandı.

Muğla'da kamyonun çarptığı çocuk ağır yaralandı, System.String[]

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonun çarptığı çocuk ağır yaralandı.

Sürücü A.K yönetimindeki 34 TL 5436 plakalı hafriyat kamyonu Abdi İpekçi Caddesi'den Leylak Sokak'a dönerken yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki A.D'ye çarptı.

Ağır yaralanan A.D, Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası kaçan sürücü A.K. ise daha sonra ilçe karakoluna gelerek teslim oldu.

Menteşe, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 06:06 Kaynak: AA
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