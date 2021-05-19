Muğla'da kamyonun ezdiği orman işçisi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu sırada hareket eden kamyonun altında kalan Sağın, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Muğla 'nın Seydikemer ilçesinde bir orman işçisi, indiği sırada hareket eden kamyonun altında kalarak hayatını yaşamını yitirdi.

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