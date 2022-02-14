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Muğla'da kanala düşen motosiklet sürücüsü kurtarıldı - Son Dakika

Muğla'da kanala düşen motosiklet sürücüsü kurtarıldı

14.02.2022 20:24
Muğla'da kanala düşen motosiklet sürücüsü kurtarıldı

Muğla'nın Milas ilçesinde korkuluklara çarparak kanala düşen motosiklet sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'nın Milas ilçesinde korkuluklara çarparak kanala düşen motosiklet sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Avşar Mahallesinde Ercan Yıldırım'ın kullandığı 48 AGU 815 plakalı motosiklet, yol kenarında demirlere çarparak kanala düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ayağı kırılan sürücü bulunduğu yerden itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılar Yıldırım, Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Ercan Yıldırım, İtfaiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da kanala düşen motosiklet sürücüsü kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da kanala düşen motosiklet sürücüsü kurtarıldı - Son Dakika
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