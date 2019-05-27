Son Dakika Haberleri: Muğla'da kanala giren çocuk boğuldu

Muğla'da kanala giren çocuk boğuldu

12 dakika önce

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir çocuk yüzmek için girdiği kanalda boğuldu.

Muğla'da kanala giren çocuk boğuldu, System.String[]
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir çocuk yüzmek için girdiği kanalda boğuldu.
İlkokul 3. sınıf öğrencisi Oğuzhan Sarıman (9), bir arkadaşıyla Cumhuriyet Mahallesi Kanal 1 Sokak'taki sulama kanalına girdi.
İki çocuğun kanalda çırpındığını gören bir kişi, Sarıman'ın arkadaşını kolundan tutarak sudan çıkardı.
Suda kaybolan Sarıman için çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Bölge sakinleri ve ekiplerin yaklaşık 3 saatlik arama çalışması sonucu Sarıman'ın cesedi, suya girdikleri yerden 5 kilometre uzaklıkta bulundu.
Sarıman'ın cesedi, otopsi için Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olay yerinde göz yaşlarına hakim olamayan Sarıman'ın babasını vatandaşlar sakinleştirdi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 08:21 Kaynak: AA
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