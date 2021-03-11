Son dakika haberi: Kanalda mahsur kalan köpek ile yavruları kurtarıldı - Son Dakika

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde su kanalında mahsur kalan köpek ile iki yavrusunu itfaiye kurtardı.

Eşen Mahallesi'nde içinde boş su kanalında köpek sesi duyan vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, kanaldaki köpek ile iki yavrusunu kurtardı.

Köpek ve yavruları, sahibine teslim edildi.