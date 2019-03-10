Son Dakika Haberleri: Muğla'da Kanalizasyon Çalışmasında Göçük: 1 Ölü

Muğla'da Kanalizasyon Çalışmasında Göçük: 1 Ölü

1 saat önce

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kanalizasyon çalışmasında meydana gelen göçükte bir işçi yaşamını yitirdi.

Muğla'da Kanalizasyon Çalışmasında Göçük: 1 Ölü, System.String[]
Muğla'nın Menteşe ilçesinde kanalizasyon çalışmasında meydana gelen göçükte bir işçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Emirbeyazıt Mahallesi'nde yapımı devam eden bir alışveriş merkezinin kanalizasyon şebekesi için açılan çukurda göçük meydana geldi. İşçi Ahmet Akbayır, toprak altında kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi


Göçük altında kalan Ahmet Akbayır, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından toprak altından çıkarıldı.
112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde müdahalesi yapılan işçinin, hayatını kaybettiği belirlendi.


Akbayır'ın cesedi, Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 06:56 Kaynak: AA

Menteşe, İşçi, Muğla, Güncel
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