Son Dakika Haberleri: Muğla'da kanalizasyon çukuruna düşen kuzu kurtarıldı
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Muğla'da kanalizasyon çukuruna düşen kuzu kurtarıldı

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, boş kanalizasyon çukuruna düşen kuzu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'da kanalizasyon çukuruna düşen kuzu kurtarıldı, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, boş kanalizasyon çukuruna düşen kuzu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ortakent Yalı Mahallesi Yarbasan Sokak'ta, boş bir kanalizasyon çukuruna bir kuzunun düştüğünü fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekiplerince düştüğü yerden kurtarıldıktan sonra temizlenen kuzu, sahibine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:21 Kaynak: AA
Ortakent, Bodrum, İtfaiye, Muğla, Güncel
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