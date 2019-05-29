Muğla'da kanalizasyon çukuruna düşen kuzu kurtarıldı
1 saat önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, boş kanalizasyon çukuruna düşen kuzu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, boş kanalizasyon çukuruna düşen kuzu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:21 Kaynak: AA
Ortakent Yalı Mahallesi Yarbasan Sokak'ta, boş bir kanalizasyon çukuruna bir kuzunun düştüğünü fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekiplerince düştüğü yerden kurtarıldıktan sonra temizlenen kuzu, sahibine teslim edildi.
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