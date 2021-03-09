Muğla'da kanser hastası sağlık çalışanına bacağından alınan dokuyla dil yapıldı - Son Dakika

Muğla'da kanser hastası sağlık çalışanına bacağından alınan dokuyla dil yapıldı

09.03.2021 13:57
Muğla'da kanser hastası sağlık çalışanına bacağından alınan dokuyla dil yapıldı, System.String[]

Muğla'da dil kanseri teşhisi konulan sağlık çalışanına, tümörün temizlenmesinin ardından bacağından alınan dokuyla dil yapıldı.

Muğla'da dil kanseri teşhisi konulan sağlık çalışanına, tümörün temizlenmesinin ardından bacağından alınan dokuyla dil yapıldı.

Dilinde oluşan ve gün geçtikçe büyüyen yara nedeniyle yemek yiyemez hale gelen hemşire Kazım Sinan Ertemli, Fethiye'de sağlık kuruluşuna başvurdu. Muayene ve tetkikleri sonucu dil kanseri teşhisi konulan Ertemli'nin, ağzında oluşan tümörün boynuna sıçradığı belirlendi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine yönlendirilen Ertemli, burada bacağından alınan dokunun, Muğla'da ilk kez uygulanan ve 12 saat süren operasyonla dil bölgesine nakledilmesiyle sağlığına kavuştu.

Mikro cerrahi yöntemle ameliyat edilen Ertemli, kendisi de hemşire olduğu için durumunun zorluğunun farkında ve bilinçli olarak operasyona girdiğini, korkmadığını ve hekimlere güvendiğini söyledi.

Ertemli, bu zor işlem sonucunda iyileşmeye başladığını, yeni diliyle, mutlu ve keyifli olduğunu ifade etti.

Kulak, Burun, Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Erdoğan Özgür, dil kanserinin, baş ve boyun kanserleri içinde en sık görülen kanser türü olan ağız boşluğu kanserlerinden olduğunu söyledi.

Dil kanserinin, genç yaşlarda beklenmeyen bir durum olduğunu ve genellikle 60'lı yaş civarında görüldüğünü belirten Özgür, "Hastanın dış merkezde yapılan patoloji sonucu ile hastanemize başvurusu sonrası yapılan muayene, görüntüleme ve tetkikler neticesinde boyundaki bezelerde tümörün yayılmış olduğu saptandı. Dili almak ve arkasındaki kötü huylu lenf düğümlerini temizlemek ve sonrasında hastanın konuşabilmesi ve yemek yiyebilmesi için tekrar dil işlevi gösterecek bir doku yerine koyulması, uzman ekibimizce planlandı." ifadelerini kullandı.

12 saat süren operasyonda Kulak, Burun, Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi ekibi tarafından dilin büyük bir bölümü ve boyundaki bezelerin temizlendiğini anlatan Özgür, "Daha sonra plastik ve rekonstrüktif cerrah Dr. Ali Murat Sonel tarafından, hastanın sol bacağının uyluk dış kısmından yaklaşık 10 santimlik bir deri altı doku, kas, damar ve siniriyle birlikte çıkarıldı, dile benzeyecek bir şekil verilerek tekrar boyundaki damarlara bağlantı yapıldı ve ağız içine nakledildi." diye konuştu.

Özgür, bu tarz ekip çalışması gerektiren önemli operasyonların artık başarı ile Muğla'da da yapılabildiğini kaydetti.

Hastayı odasında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Turan Togan ise başarılı operasyonu gerçekleştiren ekibi kutladı.

Fethiye, Kanser, Muğla, Kbb, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da kanser hastası sağlık çalışanına bacağından alınan dokuyla dil yapıldı - Son Dakika


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