Kanyonda düşerek yaralanan kişi kurtarıldı - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde doğa yürüyüşü sırasında dengesini kaybederek kanyona düşerek yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Sarıana Mahallesi Sugözü Pınar (Yavuz Gölü) mevkisinde arkadaşlarıyla doğa yürüyüşü yapan Derya İlhan (36) dengesini kaybederek düştü.
İlhan'ın arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine AFAD, UMKE, İtfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Düşme sonucu yaralanan İlhan, vadinin zorlu arazi yapısında nedeniyle sedyeyle yaklaşık 2 kilometre taşındı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İlhan, ambulansla hastaneye götürüldü.
İlhan ve arkadaşlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için cezai işlem uygulandı.
Kaynak: AA
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