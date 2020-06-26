Muğla'da kapana yakalanan yaban domuzu kurtarıldı - Son Dakika

İğneyle sakinleştirilen domuz, tel ağdan kurtarıldı. Ayaklarından, karın bölgesinden ve burun kısmından yaralanan yaban domuzu, tedavi için Bodrum Belediyesi Geçici Hayvan Barınağına götürüldü.

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