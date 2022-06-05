"Kaptan June Anıtı" açıldı - Son Dakika
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"Kaptan June Anıtı" açıldı

05.06.2022 11:53

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, İztuzu Plajı'ndaki deniz kaplumbağalarının korunması için verdiği mücadeleyle tanınan ve 23 Nisan'da hayatını kaybeden June Haimoff'un anısına yapılan "Kaptan June Anıtı" törenle açıldı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, İztuzu Plajı'ndaki deniz kaplumbağalarının korunması için verdiği mücadeleyle tanınan ve 23 Nisan'da hayatını kaybeden June Haimoff'un anısına yapılan "Kaptan June Anıtı" törenle açıldı.

Heykeltıraş İnayet Türkoğlu tarafından yapılan anıt, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömür Özdil, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir ile Kaptan June Vakfı Başkanı Hatice Dilek Yönden'in katılımıyla Dalyan Mahallesi'ndeki hazırlanan yerine konuldu.

Özdil, konuşmasında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatının ardından anıtın kısa sürede tamamlandığını söyledi.

Türkoğlu ise "Kaptan June"un Dalyan'a vermiş olduğu emeği ve bütün heyecanı, kendisinin de anıtı yaparken yaşadığını dile getirdi.

Uzundemir da anıtın Dalyan'da olmasından gurur duyduklarını ifade etti.

"Kaptan June Anıtı"

Anıt, kara yaşamını sembolize eden dikey ve deniz yaşamını sembolize eden yatay formdan oluşuyor. Anıtın üst kısmında, Haimoff'un kabartma portresi yer alıyor. Eserin alt kısmında ise caretta carettaların yumurtadan çıkmaları ve denize ulaşma serüvenlerinin tasvir edildiği minik kaplumbağa rölyefleri bulunuyor. Denize ulaşabilen yavrular pozitif, ulaşamayanlar ise negatif formlar halinde sembolize ediliyor.

Anıtın ön kısmında denize doğru yürüyüşünü temsil eden 3 boyutlu caretta caretta heykeli, arka yüzeyinde ise Haimoff'un hayat hikayesi yer alıyor.

"Kaptan June"

İlk kez 1975'te teknesiyle Köyceğiz ilçesindeki Ekincik Koyu'na gelen Haimoff, daha sonra tatilini geçirmek için sürekli bu bölgeyi tercih etti. 1986'da İztuzu Plajı'ndaki barakasında ve teknesinde yaşamaya başlayan Haimoff, bu sürede plaja yumurta bırakmak için gelen caretta carettaların korunmasında önemli rol oynadı.

Uzun yıllar deniz kaplumbağalarına adeta "gönüllü annelik" yapan Haimoff, bölgede yaşayan insanlar tarafından da "Kaptan June" olarak tanındı.

İsminin verildiği Dalyan'daki Kaptan June Sokak'taki evinde yaşamını sürdüren Haimoff, 2011'de Deniz Kaplumbağalarını Koruma Vakfını kurdu.

İngiltere kraliyet ailesince 2011'de "kraliyet nişanı" verilen Haimoff, ilerlemiş yaşına rağmen caretta carettalarla ilgili bilgilerini kitapta toplayarak insanlarla paylaştı.

2011'de Türk vatandaşı olan İngiliz uyruklu Haimoff, 23 Nisan'da 100 yaşında hayatını kaybetmişti.

Kaptan June Anıtı açıldı
Kaptan June Anıtı açıldı
Kaptan June Anıtı açıldı
Kaptan June Anıtı açıldı

YORUMLAR
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'Carettaların annesi Kaptan June', anısına çevre anıtı yapıldı 'Carettaların annesi Kaptan June', anısına çevre anıtı yapıldı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Kaptan June Anıtı' açıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: "Kaptan June Anıtı" açıldı - Son Dakika
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