Muğla'da kar sevinci - Son Dakika
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Muğla'da kar sevinci

6 saat önce

Muğla'da kar sevinciMUĞLA'nın merkez ilçesi Menteşe'nin yüksek kesimlerinde geçen pazar akşamı başlayan yağış sonrası kar kalındığı, bazı yerlerde 50 santimetreye kadar ulaştı.

Muğla'da kar sevinci

MUĞLA'nın merkez ilçesi Menteşe'nin yüksek kesimlerinde geçen pazar akşamı başlayan yağış sonrası kar kalındığı, bazı yerlerde 50 santimetreye kadar ulaştı. Kartopu oynamak için kent merkezinden 15 kilometre yürüyerek Yılanlı mevkisine giden aileler çocukları ile birlikte beyaz örtünün tadını çıkardı.

Menteşe'nin yüksek kesimlerini kaplayan beyaz örtü, hava sıcaklığını eksi 5 dereceye kadar düşürdü. Yılanlı mevkisi'nde etkili olan yağışla birlikte bazı yerlerde kar kalınlığı 50 santimetreye kadar ulaştı. Birçok kişi soğuğa aldırış etmeden kar keyfi için bölgeye gitti. Ancak buzlanma ve oluşan sis, sürücüler için tehlike oluşturdu. Hazırlıksız yakalanan sürücüler, şehir merkezine dönerken, bazıları zincir takarak yoluna devam etti. Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Menteşe-Göktepe karayolunda trafik ekipleri, sürücüleri yavaş gitmeleri konusunda uyardı. Yılanlı'ya ailesi ile birlikte kartopu oynamaya gelen Süleyman Topbaş, Burası çok güzel. Kartopu oynayarak eğlendik dedi.

Muğla'da kar sevinci

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 05:40 Kaynak: DHA
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