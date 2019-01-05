Muğla'da Kar Yağışı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bazı mahalleler, kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bazı mahalleler, kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.



Bekçiler, Bayır, Seki, Doğanlar, Yayla Ceylan, Yayla Patlangıç, Yayla Karaçulha ve Dont mahallelerinde gece yarısından sonra kar yağışı etkili oldu. Mahallelere ulaşımı sağlayan yollarda biriken karlar, Seydikemer Belediyesi ekiplerince temizlendi.



Kar yağışı nedeniyle Fethiye-Antalya kara yolunda ise ulaşımın aksamaması için karayolları ekipleri, küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.



Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye düştüğü bin 300 rakımlı Karabel mevkisine gelen vatandaşlar da karda eğlenceli dakikalar yaşadı. Bölgeye gelen bazı vatandaşlar, yanlarında getirdikleri leğen ve naylonlarla kaydı, bazıları da kar üzerinde mangal yaptı.



Yayla Ceylan Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Çetin, mahalleye geçen yıl karın yağmadığını söyledi.



Mahalleye 2017'de daha fazla kar yağdığını anlatan Çetin, "Dün geceden bu yana çok güzel kar yağdı. Evimizin önü de karla kaplandı. Onları küreklerle temizledik." dedi.

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