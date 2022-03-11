Muğla'da kar yağışı etkisini artırdı - Son Dakika
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Muğla'da kar yağışı etkisini artırdı

11.03.2022 04:05
Muğla'da kar yağışı etkisini artırdı

MUĞLA'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı.

MUĞLA'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama araçları ile yolları açarken, Kavaklıdere ilçesinde tüm okullarda, Menteşe, Ula ve Yatağan'da ise taşımalı eğitim-öğretime bir gün ara verildi.

Muğla'nın Menteşe, Kavaklıdere, Ula ve Yatağan ilçelerinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini artırdı. Muğla- Denizli ile Yatağan-Kavaklıdere yolunda ulaşımın aksamaması için karayolları, Muğla Büyükşehir ile ilçe belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma ve polis ekipleri de, zincirsiz araçların ilerlemesine izin vermiyor.

Öte yandan, Kavaklıdere'de tüm okullarda, Menteşe, Ula ile Yatağan'da ise taşımalı eğitim-öğretime bir gün ara verildi. Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Değerli sürücüler, zincir, takoz ve çekme halatı gibi kışlık donanımları mutlaka yanınızda bulundurunuz" denildi.

YORUMLAR
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Kar yağışı etkili oluyor (2) Kar yağışı etkili oluyor (2) Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Yatağan, Muğla, Ula, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Muğla'da kar yağışı etkisini artırdı - Son Dakika


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