Muğla'da karadut ağacı aralık ayında meyve verdi - Son Dakika

Muğla'nın Milas ilçesinde karadut ağacının, aralık ayında meyve vermesi görenleri şaşırttı.

Şevketiye Mahallesi Kemerler mevkisinde yaşayan Fatih Kendir, gazetecilere yaptığı açıklamada, evinin bahçesindeki karadut ağacının bir yılda iki defa meyve vermesiyle büyük bir şaşkınlık yaşadığını söyledi.

Bahçesine 5 yıl önce çocuklarının yemesi için karadut ağacı diktiğini belirten Kendir, her yıl mayıs ve haziran aylarında meyve veren ağacın sonbahar başında yapraklarını döktüğünü ancak kasım ayı başında yeniden filizlenerek yapraklandığını kaydetti.

Havaların halen beklenen düzeyde soğumadığı ve sıcaklıkların ağaçların dengesini bozduğu değerlendirmesinde bulunan Kendir, "Ağaç, normalde mayıs ve haziran aylarında meyvesini verirdi. Bu sene meyvesini verdikten sonra tekrar kasım ayında yapraklanmaya başladı. Tekrar meyvesini verdi. Son 15 günde tekrar meyvesini yemeye başladık. Meyveler de oldukça lezzetli." dedi.