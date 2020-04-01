Muğla'da karantinadan kaçan kişi Denizli'de yakalandı - Son Dakika

Yapılan çalışma sonucu yakalanan R.T. ifadesinin ardından Denizli'de bir hastanede karantinaya alındı.

Milas ilçesindeki Güllük Limanı 'nda koronavirüs şüphesi üzerine yapılan tetkik ve kontrollerin ardından hakkında 14 gün karantina kararı alınan R.T, hastanenin acil servisi önündeki ambulansa bindirilirken kaçtı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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