Muğla'da karantinayı ihlal eden 2 kişi yurda yerleştirildi - Son Dakika

Muğla'da karantinayı ihlal eden 2 kişi yurda yerleştirildi
31.10.2020 16:03
Muğla'nın Yatağan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantina kuralına uymadığı tespit edilen 2 kişi, öğrenci yurduna yerleştirildi.
Muğla'nın Yatağan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantina kuralına uymadığı tespit edilen 2 kişi, öğrenci yurduna yerleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetim sırasında, ikametlerinde karantinada olması gereken 2 kişinin izinsiz olarak ikametlerinin dışına çıktıklarını tespit etti.
Karantina kuralına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150 lira cezai işlem uygulanan kişiler, 112 Acil Servis ekiplerince Muğla KYK öğrenci yurduna götürülerek karantinaya alındı.
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