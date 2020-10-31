Muğla'da karantinayı ihlal eden 2 kişi yurda yerleştirildi - Son Dakika

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetim sırasında, ikametlerinde karantinada olması gereken 2 kişinin izinsiz olarak ikametlerinin dışına çıktıklarını tespit etti.

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