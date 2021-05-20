Muğla'da karaya oturan lüks yat çıkartıldı - Son Dakika

Muğla'nın Datça ilçesinde karaya oturan lüks yat, çıkartıldı.
Palamutbükü açıkları Aslan Burnu mevkisinde kayalıklara çarpması sonucu 14 Mayıs'ta karaya oturan "Çaypo" isimli 20 metrelik motoryatı, bulunduğu yerden çıkartmak için çalışma başlatıldı.
Sahil güvenlik ekiplerinin gözetiminde özel bir kurtarma firması tarafından çıkartılan yatın, bakım ve onarımlarının yapıldıktan sonra Bodrum'a götürüleceği öğrenildi.
Olay günü yattaki 6 kişi kurtarılmıştı.
Kaynak: AA
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