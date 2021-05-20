Muğla'da karaya oturan lüks yat çıkartıldı - Son Dakika

Sahil güvenlik ekiplerinin gözetiminde özel bir kurtarma firması tarafından çıkartılan yatın, bakım ve onarımlarının yapıldıktan sonra Bodrum 'a götürüleceği öğrenildi.

Kanarya, Samatta'dan kurtulmak için sonu zararlı bitecek bir formülü uygulayacak

Bahis sitelerine parasını kaptıran genç kadın, bir darbe de sevgilisinden yedi! Her denilene inanınca binlerce lirasından oldu