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Muğla'da karaya oturan motoryatta 35 düzensiz göçmen yakalandı
6 saat önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 06:24 Kaynak: AA
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.
Bodrum'un Adaboğazı açıklarında motoryat içerisinde düzensiz göçmen olduğu ihbarını alan sahil güvenlik ekibi, belirtilen bölgeye hareket etti.
Ekipler, karaya oturan motoryattaki Suriye ve Afganistan uyruklu 35 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenleri yurt dışına çıkarmaya çalıştığı öne sürülen şüpheli ise gözaltına alındı.
Limana getirilen düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
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