Muğla'da karaya oturan yattaki 6 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Muğla'nın Datça ilçesinde karaya oturan lüks yattaki 6 kişi kurtarıldı.
Palamutbükü açıkları Aslan Burnu mevkisinde "Çaypo" isimli 20 metrelik motoryat kayalıklara çarpması sonucu karaya oturdu.
İhbar üzerine bölgeye gelen Datça Sahil Güvenlik ekipleri, yattaki 6 kişiyi bota alarak kıyıya çıkarttı.
Kurtarılan 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, kurtarma işleminden bir süre sonra yatın battığı görüldü.
Kaynak: AA
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