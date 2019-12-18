Muğla'da karbonmonoksitten zehirlenen kadın öldü - Son Dakika

Turhan'ın cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Turhan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının, sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirleyerek müdahalede bulundu.

Sarnıç Mahallesi'nde bir evde yaşayan Raziye Turhan'dan (76) haber alamayan yakınları eve geldi.

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