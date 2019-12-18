Muğla'da karbonmonoksitten zehirlenen kadın öldü - Son Dakika
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Muğla'da karbonmonoksitten zehirlenen kadın öldü

6 saat önce

Muğla'nın Menteşe ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın hayatını kaybetti.

Muğla'da karbonmonoksitten zehirlenen kadın öldü, System.String[]

Muğla'nın Menteşe ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın hayatını kaybetti.

Sarnıç Mahallesi'nde bir evde yaşayan Raziye Turhan'dan (76) haber alamayan yakınları eve geldi.

Evin kapısının açılmaması üzerine pencereden içeri giren Turhan'ın yakınları, yaşlı kadının hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının, sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirleyerek müdahalede bulundu.

Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Turhan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Turhan'ın cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Menteşe, Sarnıç, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:04 Kaynak: AA
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