Muğla'da kargo paketinden uyuşturucu çıktı
1 saat önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:06 Kaynak: AA
'nın Bodrum
ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
İki şüphelinin, Ramazan Bayramı
'nda satmak üzere kargo ile ilçeye uyuşturucu getireceği bilgisine ulaşan ekipler, uygulama noktasında bir kargo firmasına ait kamyoneti durdurdu.
Kamyonette, narkotik madde arama köpeğinin de yardımıyla bir miktar uyuşturucu hap ve 64 gram skunk ele geçirildi.
Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla Z.A.G. ve E.D. ve S.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Z.A.G. ve E.D. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, S.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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