Son Dakika Haberleri: Muğla'da kargo paketinden uyuşturucu çıktı
Son Dakika Güncel Haber

Muğla'da kargo paketinden uyuşturucu çıktı

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Muğla'da kargo paketinden uyuşturucu çıktı, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
İki şüphelinin, Ramazan Bayramı'nda satmak üzere kargo ile ilçeye uyuşturucu getireceği bilgisine ulaşan ekipler, uygulama noktasında bir kargo firmasına ait kamyoneti durdurdu.
Kamyonette, narkotik madde arama köpeğinin de yardımıyla bir miktar uyuşturucu hap ve 64 gram skunk ele geçirildi.
Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla Z.A.G. ve E.D. ve S.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Z.A.G. ve E.D. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, S.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:06 Kaynak: AA
Bodrum, Uyuşturucu Ticareti, Muğla, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz ettiler! 4 kişi gözaltında Annesini trafik müdürüne şikayet etti: Elmasını dışarı attı Halkbank'ta 5 genel müdür yardımcısı görevden alındı Milyonlarca emeklinin gözü temmuz ayında açıklanacak enflasyon verisinde

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 15:43:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla'da kargo paketinden uyuşturucu çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]