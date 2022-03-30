Muğla'da kargoyla uyuşturucu göndermeye çalışan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla'da kargoyla uyuşturucu göndermeye çalışan şüpheli tutuklandı

30.03.2022 18:36
Muğla'da kargoyla uyuşturucu göndermeye çalışan şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde kargoyla uyuşturucu göndermeye çalışan zanlı tutuklandı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde kargoyla uyuşturucu göndermeye çalışan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kargoyla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Y.B.Y'nin kargo firmasına teslim ettiği çay poşetleri içinde uyuşturucu ele geçirildi.

Evinde gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

YORUMLAR
500
Çay poşeti içinde kargoyla uyuşturucu göndermeye çalıştı Çay poşeti içinde kargoyla uyuşturucu göndermeye çalıştı Dalaman'da uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor Dalaman'da uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor

Uyuşturucu, Hisarcık, Dalaman, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da kargoyla uyuşturucu göndermeye çalışan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
18:17 Olayın aydınlatılması için özel ekip kurulmuştu! 6 polis memuru tutuklandı
18:02 Ticaret Bakanlığı'ndan, Katar'a 2,5 milyon küçükbaş hayvan ihracatı yapıldığına yönelik iddialara yalanlama geldi
17:57 Hindistan'da ikiz bebek bekleyen çift doğumhane kapısında şaşkınlık geçirdi! Bebekleri çift başlı doğdu
17:56 Okula giden küçük kız köpek saldırısından son anda kurtuldu! O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi
17:53 Abramoviç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2 konuda teşekkür etti
17:37 Ortalıkta görünmeyen Sedat Peker'den haber var! Eşi, sosyal medya hesabından 50 saniyelik video paylaştı
17:18 Şarkıcı Katy Perry'nin sahnede pantolonu patladı, ilk çözümü seyirciyi güldürdü
17:07 Standart altının kilogramı 907 bin liraya yükseldi
16:46 Rus savaş gemisine "Defol git" diyen asker Ukrayna'da savaş kahramanı ilan edildi!
16:38 Mesut Özil kadroya geri döndü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 18:42:16. #1.13#
SON DAKİKA: Muğla'da kargoyla uyuşturucu göndermeye çalışan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement