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Muğla'da karla mücadele çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

Muğla'da karla mücadele çalışmaları tamamlandı

27.01.2022 12:27
Muğla'da karla mücadele çalışmaları tamamlandı

Muğla ve ilçelerinde, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle kapanan yollar ekiplerin çalışmalarıyla ulaşıma açıldı.

Muğla ve ilçelerinde, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle kapanan yollar ekiplerin çalışmalarıyla ulaşıma açıldı.

Kar yağışı Menteşe, Yatağan, Kavaklıdere, Milas, Datça, Bodrum, Köyceğiz, Fethiye, Seydikemer ve Marmaris ilçelerinde etkili oldu.

Yağışla birlikte teyakkuza geçen Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların yollarda güvenli seyahat etmeleri için tuzlama ve kar küreme çalışmaları gerçekleştirdi.

Kurumlar koordineli çalıştı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde kar yağışı nedeniyle 180 olaya müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada, Muğla Valiliği ve diğer kurumlarla koordineli çalışıldığı ifade edilerek şunlar kaydedildi:

"Büyükşehir Belediyesi ekiplerimizden 276 personel, 91 iş makinesi ve 66 pikap sahada müdahale çalışmalarına katıldı. Kapanan yolların hızla açılması, kar küreme ve tuzlama çalışmalarının yapılması konusunda ekiplerimiz özveriyle çalıştı. Kapanan yollar nedeniyle vatandaşlarımızın sağlık kuruluşlarına ulaşımı sağlandı ve acil müdahale gereken bölgelere sevk işlemleri hızla tamamlandı. Karla mücadelede görev yapan başta ekiplerimiz olmak üzere Muğla Valiliğimiz, ilçe belediyelerimiz, diğer tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz."

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Büyükşehir Belediyesi, Yatağan, Muğla, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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