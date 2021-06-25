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Muğla'da katarakt ameliyatı sonrası görme kaybı yaşayan hastaya kadavradan kornea nakledildi - Son Dakika

Muğla'da katarakt ameliyatı sonrası görme kaybı yaşayan hastaya kadavradan kornea nakledildi

25.06.2021 16:43
Muğla'da katarakt ameliyatı sonrası görme kaybı yaşayan hastaya kadavradan kornea nakledildi, System.String[]

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk kez kornea nakli yapıldı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk kez kornea nakli yapıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinin gerçekleştirdiği operasyonla daha önce geçirdiği katarakt ameliyatı sonrasında görme kaybı şikayetiyle başvuran ve uzun süredir kornea bekleyen 75 yaşındaki hastaya, trafik kazası sonrasında hayatını kaybeden ve ailesi tarafından organ bağışı yapılan bir kişiden alınan kornea başarılı bir şekilde nakledildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aylin Karalezli tarafından hastanın ilk muayenesi gerçekleştirildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sırrı Sunay Gürleyük, Prof.Dr. Ali Bayrakdaroğlu ve Prof. Dr. Artay Yağcı, Muğla İl Sağlık Müdürü İskender Gencer, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevres Hürriyet Aydoğan ve hastane Başhekimi Doç. Dr.Turhan Togan hastayı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ameliyatı gerçekleştiren, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr.Üyesi Hüseyin Cem Şimşek, organ bağışının önemi vurguladı. Şimşek, "Daha önceden kornea nakli olması gereken hastalar çevre illerdeki hastanelere sevk ediliyordu. Artık bu hastalarımız Muğla'da tedavi edilebilecek." dedi.

Muğla bölgesinde kornea nakli için sıra bekleyen çok fazla hasta olduğunu ancak bölgede kornea bankası olmaması sebebiyle bu ihtiyacın Ege Üniversite Tıp Fakültesinden sağlandığını anlatan Şimşek, bu durumun hastaların bekleme süresini uzattığını ve talepleri karşılamakta gecikmeler yaşanabildiğini ifade etti.

Hastane Başhekimi Togan ise Sağlık Bakanlığının sağlık politikaları kapsamında hastanelerinde bir ilki daha başarı ile gerçekleştiren ekibe teşekkür ettiğini dile getirdi.

Muğla'da katarakt ameliyatı sonrası görme kaybı yaşayan hastaya kadavradan kornea nakledildi
Muğla'da katarakt ameliyatı sonrası görme kaybı yaşayan hastaya kadavradan kornea nakledildi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hastane, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da katarakt ameliyatı sonrası görme kaybı yaşayan hastaya kadavradan kornea nakledildi - Son Dakika


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