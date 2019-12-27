Muğla'da kavgada tabancayla vurulan belediye işçisi öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'da kavgada tabancayla vurulan belediye işçisi öldü - Son Dakika

Muğla'da kavgada tabancayla vurulan belediye işçisi öldü

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kavgada tabancayla vurulan belediye işçisi hayatını kaybetti.

Muğla'da kavgada tabancayla vurulan belediye işçisi öldü, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kavgada tabancayla vurulan belediye işçisi hayatını kaybetti.

Şafak Kaya (37), Yalıkavak Gökçebel Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde M.K. ile arazi meselesinden tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kaya, tabancayla vurularak ağır yaralandı.

Kaya, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı özel hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

M.K'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaya'nın, Bodrum Belediyesindeki fen işleri biriminde çalıştığı ve izinde olduğu öğrenildi.

Mimar Sinan Caddesi, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:28 Kaynak: AA
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