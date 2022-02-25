Kayalıklara çarparak sıkışan kamyon sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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Kayalıklara çarparak sıkışan kamyon sürücüsü ağır yaralandı

25.02.2022 15:53

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonun yol kenarındaki kayalıklara çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonun yol kenarındaki kayalıklara çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Hilmi Akmeşe (46) yönetimindeki 66 AAV 105 kamyon, Fethiye- Ölüdeniz kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kayalıklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyon yaklaşık 50 metre sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Akmeşe, sıkıştığı yerden itfaiye ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin çalışmasıyla güçlükle çıkarıldı.

Sağlık ekibince Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akmeşe'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kayalıklara çarparak sıkışan kamyon sürücüsü ağır yaralandı
Kayalıklara çarparak sıkışan kamyon sürücüsü ağır yaralandı
Kayalıklara çarparak sıkışan kamyon sürücüsü ağır yaralandı
Kayalıklara çarparak sıkışan kamyon sürücüsü ağır yaralandı
Kayalıklara çarparak sıkışan kamyon sürücüsü ağır yaralandı
Kayalıklara çarparak sıkışan kamyon sürücüsü ağır yaralandı
Kayalıklara çarparak sıkışan kamyon sürücüsü ağır yaralandı
Kayalıklara çarparak sıkışan kamyon sürücüsü ağır yaralandı

YORUMLAR
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Ölüdeniz, İtfaiye, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayalıklara çarparak sıkışan kamyon sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika


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