Son Dakika Haberleri: Muğla'da kayalıklarda mahsur kalan kişi kurtarıldı
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Muğla'da kayalıklarda mahsur kalan kişi kurtarıldı

1 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan kişi kurtarıldı.

Muğla'da kayalıklarda mahsur kalan kişi kurtarıldı, System.String[]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan kişi kurtarıldı.
Antalya'dan ilçeye tatile gelen Halil Erol (25), Faralya Mahallesi'ndeki Cennet Koyu'nda yürüyüşe çıktı. Yürüyüş sırasında yolunu kaybeden ve çıktığı kayalıklarda mahsur kalan Erol, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Çağrı üzerine jandarma, UMKE, AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi.
Sahil Güvenlik ekibince deniz kıyısına yakın kayalıklarda bulunan Erol, bota alınarak Kabak Koyu'na getirildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen Erol'un durumunun iyi olduğu belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 05:12 Kaynak: AA
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