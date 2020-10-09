Muğla'da kayalıklarda mahsur kalan piknikçi kurtarıldı - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde piknik yapmak için gittiği ormanda kayalıklarda mahsur kalan kişi kurtarıldı.
Emirhan Kölemen, piknik yapmak için Çiftlik Mahallesi Kocaçalış Plajı Türbe mevkisine gitti.
Odun toplamak için çıktığı dağda yolunu kaybeden Kölemen, tırmandığı kayalıklarda mahsur kaldı.
Kölemen'in 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AKUT ekipleri sevk edildi.
Bölgeye giden ekipler, Kölemen'i mahsur kaldığı yerden indirdi.
- Kaynak: AA
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