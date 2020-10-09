Muğla'da kayalıklarda mahsur kalan piknikçi kurtarıldı - Son Dakika

Kölemen'in 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AKUT ekipleri sevk edildi.

Odun toplamak için çıktığı dağda yolunu kaybeden Kölemen, tırmandığı kayalıklarda mahsur kaldı.

Emirhan Kölemen, piknik yapmak için Çiftlik Mahallesi Kocaçalış Plajı Türbe mevkisine gitti.

Muğla 'nın Fethiye ilçesinde piknik yapmak için gittiği ormanda kayalıklarda mahsur kalan kişi kurtarıldı.

Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir

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