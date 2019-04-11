Muğla'da Kayalıklardan Düşen Kadın Kurtarıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde keçilerini otlatırken kayalıklardan düşen kadın kurtarıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde keçilerini otlatırken kayalıklardan düşen kadın kurtarıldı.





Karşıyaka Mahallesi Asar Dağı mevkisinde keçilerini otlatan Fatma Dağ (52), ayağının kayması sonucu kayalıklardan uçuruma yuvarlandı.





Çalılara tutunan Dağ'ın çığlıklarını duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.





İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, İtfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin bir kilometrelik yürüyüşün ardından ulaştığı Dağ için halatlarla istasyon kuruldu. Dağ, halat yardımıyla 30 metre aşağıdaki düz alana indirildi.



112 Acil Servis ekibince, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Dağ'ın ayaklarında kırık olduğu öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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