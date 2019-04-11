Muğla'da Kayalıklardan Düşen Kadın Kurtarıldı
1 saat önce
Muğla'nın Menteşe ilçesinde keçilerini otlatırken kayalıklardan düşen kadın kurtarıldı.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:24 Kaynak: AA
'nın Menteşe
ilçesinde keçilerini otlatırken kayalıklardan düşen kadın kurtarıldı. Karşıyaka
Mahallesi Asar Dağı mevkisinde keçilerini otlatan Fatma Dağ (52), ayağının kayması sonucu kayalıklardan uçuruma yuvarlandı.
Çalılara tutunan Dağ'ın çığlıklarını duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine AFAD
, UMKE, İtfaiye
ve 112 Acil Servis
ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin bir kilometrelik yürüyüşün ardından ulaştığı Dağ için halatlarla istasyon kuruldu. Dağ, halat yardımıyla 30 metre aşağıdaki düz alana indirildi.
112 Acil Servis ekibince, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Dağ'ın ayaklarında kırık olduğu öğrenildi.
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