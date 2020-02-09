Muğla'da kayalıktan düşerek yaralanan doğa yürüyüşçüsü kurtarıldı - Son Dakika

Muğla'nın Dalaman ilçesinde doğa yürüyüşüne çıktığı sırada kayalık bölgede düşen kişi, 4 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Dalaman Doğa Yürüyüşçüleri grubu üyesi Yusuf Ertuğrul Bodur (61), arkadaşlarıyla Sarsala Koyu mevkisinde yürüyüşe çıktı. Kayalık bölgede bir süre yürüyen Bodur, dengesini kaybederek düştü.

Ayak bileği kırılan Bodur'un arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından ambulansa taşınan Bodur, hastaneye kaldırıldı.